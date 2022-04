Ihattaren debuteert met gelijkspel; Jong AZ te sterk voor concurrerend beloftenteam

NAC Breda - Jong Ajax

De wedstrijd in Breda begon furieus met meerdere mogelijkheden voor NAC, maar in het vervolg hielden beide ploegen elkaar vooral in evenwicht. De 0-0 uitslag was dan ook terecht. In de laatste tien minuten had Ihattaren nog de kans om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt, maar zijn schot vanaf een meter of tien werd gekraakt.

Jong Ajax zakt door het derde gelijkspel op rij naar de zevende plaats in de eerste divisie. NAC Breda blijft negende.

Opstelling Jong Ajax: Raatsie; Gooijer (Van der Sloot/78), Van Gelderen, Musampa, Baas; Warmerdam (Banel/90), Hlynsson, Fitz-Jim; Martha (Ihattaren/62), Rasmussen, Ünüvar (Delgado/62)

Tekst gaat verder onder de afbeelding.