Glennis Grace zegt sorry voor supermarktincident: "laten leiden door moederinstinct"

In een video op Instagram laat Glennis Grace weten dat ze spijt heeft van haar daden. De zangeres zou op 12 februari betrokken zijn geweest bij mishandeling van supermarktpersoneel van de Jumbo op de Westerstraat. "Ik had tot tien moeten tellen."

"Hier zit ik dan", zucht Grace. In de video van een paar minuten biedt ze haar excuses aan voor haar 'impulsieve gedrag'. "De medewerkers van de Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen die hier betrokken bij is geraakt. Het spijt me. Ik had tot tien moeten tellen."