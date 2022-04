Volgens verdachten moord Derk Wiersum was iemand anders de schutter

Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn huis in Buitenveldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi. Voor de moord werden twee mannen opgepakt: Moreno B. en Giërmo B.. Beiden werden in oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar celstraf.

'Slungelachtige tiener'

Volgens de nieuwe advocaat van Giërmo B., Bernard Sprenger, voldoet zijn cliënt niet aan het signalement dat ooggetuigen na de moord gaven. Dat was 'een slungelachtige tiener'. De man die de informanten noemen zou hier wel aan voldoen.

Getuigen

De advocaten van Moreno B., Yehudi Moszkowicz en Machteld Roethof, willen de informanten horen als getuigen, maar volgens het Openbaar Ministerie hoeft dat niet. Volgens het OM is de informatie onderzocht, maar kreeg het 'geen handen en voeten'. De man is twee jaar geleden verhoord, maar beriep zich op zijn zwijgrecht. Wel werd er in de auto die gebruikt werd bij de moord DNA aangetroffen van een derde persoon, naast Moreno B. en Giërmo B.. Of is onderzocht of het DNA van de man is die de informanten noemen, is niet duidelijk.

Het gerechtshof zal op 15 april beslissen of ze ingaan op het verzoek om meer onderzoek te doen naar een mogelijk andere schutter.