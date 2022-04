Rechter schort ontslag van ex-directeur Ronduit Onderwijs op: partijen moeten in overleg

Sterker nog, twee dagen voor het kort gedingmet steun van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Ronduit.De schorsing en het ontslag waren rechtmatig, aldus de rechter. Bij voorkeur bestaat de Raad van Toezicht uit vijf personen, maar deze mag al functioneren met één verkozen persoon. Het ontslag was volgens de rechter wel voorbarig - twee dagen voor het kort geding - en daarom draaide hij deze terug met de opdracht om opnieuw met elkaar om de tafel te gaan.Gjerryt Leuverink, persvoorlichter van Ronduit, vertelt dat deze opdracht ter harte wordt genomen. "We hebben er gisteren kennis van genomen en nemen het zeer serieus. Er wordt nu intern met elkaar - inclusief Jan Zijp - besproken van 'hoe doen we dit nu met elkaar netjes en handig'. Je kan toch niet zomaar met elkaar op oude voet verder. Het is schakelen en kijken 'hoe dan nu'."Leuverink kan nog niet zeggen hoe de vlag er nu bij hangt bij de diverse partijen. De persvoorlichter wil benadrukken dat de scholen ondertussen gewoon doordraaien. "Dat gaat goed. De organisatie ligt niet lam."