Jonge docenten van de UvA strijden voor vast contract: "Ervaring krijgt zo geen kans"

Zo'n vijftig jonge docenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in demonstreerden vanmiddag bij het Maagdenhuis voor betere arbeidsomstandigheden. Doorn in het oog zijn de tijdelijke contracten waar de Universiteit van Amsterdam mee werkt. Omdat die volgens de wet maar drie keer mogen worden verstrekt, staan de meeste leerkrachten na drie jaar weer op straat.

Eén van hen is Eelco Biersteker die komende zomer noodgedwongen zijn werkzaamheden bij de UvA zal moeten neerleggen. "Dan wordt mijn positie vervangen door iemand anders die precies hetzelfde werk gaat doen en weer onervaren is", zo vertelt Eelco. "Om goed te worden als docent is ervaring nodig, maar ervaring krijgt zo geen kans."

"Ik hou van dit vak en mijn studenten maar over anderhalf jaar is het alweer klaar"

Een andere demonstrant, een jonge docente, houdt een bord vast met de tekst 'I can't get no contract satisfaction'. "Ik vind lesgeven fantastisch. Ik hou van voor de klas staan, ik hou van mijn studenten", vertelt ze. "Maar het is verdrietig. Over anderhalf jaar is het voor mij alweer klaar."

Ook Eelco zal komende zomer al moeten gaan uitkijken naar een andere positie. "Wat ik ga doen, is nog de vraag. Veel docenten maken na drie jaar de gang naar een andere universiteit waar het liedje dan weer van voor af aan begint. Het is een situatie die niet goed is, voor welke universiteit dan ook."

