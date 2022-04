Beslissende fase titelstrijd: "Zijn Ten Hag en Schmidt nog bereid ruzie te maken?"

Ajax en PSV hervatten de competitie morgenavond allebei met een moeilijke uitwedstrijd. De Amsterdammers spelen uit tegen FC Groningen en PSV moet naar FC Twente toe. Voormalig PSV-speler Jan Poortvliet en Volendammer Berry Smit laten in onze voetbal talkshow De Aftrap vanavond hun licht schijnen op de titelstrijd. Op wie zet Poortvliet zijn geld?

Berry Smit en Jan Poortvliet in De Aftrap over de titelstrijd tussen Ajax en PSV - NH Sport / Edward Dekker

In De Aftrap gaan beide trainers ook in op de ontslaggolf bij FC Volendam en Telstar. Beide eerste divisieclubs hebben een flink aantal spelers een brief gestuurd dat hun contract formeel wordt opgezegd.

Smit had de middenvelders Kevin Visser, Boy Deul en Alex Plat graag behouden. Ook als de FC naar de eredivisie promoveert. Smit: "Wij weten uit ervaring dat Volendam zes goeie spelers kan kopen, als je dat al redt budgettair. Dan moet je kijken met welke jongens wil je de eredivisie in? Als je dan gaat kijken, zeg ik: dat trio, daar zit wel wat waarde in."

Je kunt De Aftrap elke vrijdagavond op tv zien bij NH Sport. De eerste uitzending is om 17.10 uur. Daarna volgt elk uur om tien over heel de herhaling. Klik hier als je voorgaande afleveringen wil terugzien. De hele uitzending van vanavond kun je hieronder bekijken.

Tekst gaat verder onder de video.