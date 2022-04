Noordoostenwind teistert Waterland: camping Edam en Hemmeland onder water

De stormachtige noordoosten wind heeft langs het Markermeer voor grote wateroverlast gezorgd. De camping in Edam staat grotendeels blank op de allereerste dag van het seizoen. "Als dit een 1 april grap is, is het wel een hele slechte grap," zegt een campinggast die de schade komt opnemen.

In Edam zitten kampeerders op hun eerste campingdag in het water. - NH Nieuws

Op het schiereiland Hemmeland staan de bezoekers van het populaire recreatieterrein vreemd te kijken. Waar normaal auto's geparkeerd staan is het een groot meer geworden. Ook de stranden en de groene gebieden waar dagelijks honden worden uitgelaten staan onder water. Te midden van al dat water dobbert een auto met openstaande ramen. Bij controle van de brandweer blijkt er gelukkig niemand in te zitten. Een vrouw die al om zes uur vanochtend haar honden ging uitlaten vertelt over twee touringcars die met de grootste moeite het ondergelopen parkeerterrein wisten te verlaten.

Een man heeft in de 40 jaar dat hij op Hemmeland komt, nog nooit zoiets meegemaakt. "Dit heb ik never nooit gezien. Ook niet toen we jong waren en het hier allemaal land was." Een enkeling met de auto probeert toch nog tegen beter weten in, door het water de parkeerplaats te bereiken. Een kansloze missie waar de politie en brandweer snel een einde aan maken door de toegangswegen te barricaderen.

Schade

Op het eerste gezicht lijkt er bij het vakantieresort in Uitdam niet zoveel aan de hand. Geen wateroverlast op het parkeerterrein en ook niet bij de huizen. Maar dan blijkt toch dat er schade is en dat de toegangsweg compleet weggevaagd is. Met man en macht wordt en geprobeerd met vrachtwagens vol zand een noodweg aan te leggen.

Ook bij de vuurtoren Paard van Marken, waar de wind het water nog steeds opstuwt, is er verbazing bij het echtpaar Spijker. Ze zijn wel wat wind en stormen gewend, maar deze is toch wel heftig. "Zo erg als nu, is voor het eerst in 20 jaar", zegt Lilianne Spijker. De steiger bij de vuurtoren is compleet verdwenen onder het water en de schelpjes. De stranden staan onder water en wat er overgebleven is, ziet zwart van de turfresten die de wind uit het Markermeer er neergekwakt heeft.

De campinggast in Edam kan vandaag nog niet overzien hoe groot de schade aan zijn caravan is. "Maar ik zie al wel dat het bij de buurman heel erg is."