Enorm veel vraag naar zaden, granen en meststoffen: "Soms wel vier keer duurder"

Al anderhalf jaar stijgt een aantal producten in prijs, maar sinds de oorlog in Oekraïne is de vraag - en daarmee de prijs - naar zaden, granen en meststoffen nog meer gestegen. Het bedrijf Dekker Granen en Meststoffen in Sint Maartensbrug werkt zich een slag in de rondte: "Ik heb wel eens 'nee' moeten verkopen. Niet omdat we geen voorraad meer hadden, maar om hamstergedrag te voorkomen", zegt directeur Peter Vader.

Waar bij sommige producten een lichte stijging is te zien, is de prijs van andere producten - zoals meststoffen - soms wel drie tot vier keer hoger dan vorig jaar. En dat is niet alleen vervelend voor de agrariërs die het kopen en het nodig hebben voor hun werk, maar ook voor de consument. Alles werkt namelijk door en dat betekent dat de komende jaren ook in de supermarkt de prijzen zullen stijgen van verschillende producten.

Akkerbouwers

Bij de boeren zullen vooral de akkerbouwers in de problemen komen, denkt directeur Peter Vader van Dekker Granen en Meststoffen. "Veehouders krijgen namelijk vrij snel hun geld via bijvoorbeeld de melkprijs. Maar akkerbouwers moeten eerst investeren en zaaien pas later. Als de zaden nu de grond in gaan, kan er pas in de herfst worden geoogst en volgend jaar worden verkocht. Ze worden dus nu geconfronteerd met de hoge kosten, en dan komt daar de hoge brandstofprijs nog overheen. Maar de prijs van producten stijgt niet zo snel mee."

Ook de consument zal het merken in de portemonnee, zij het nog niet meteen. Deze prijsstijging is onder andere te merken bij producten als aardappelen, suikerbieten en conserven. Maar ook bij zuivel en vlees. "Dat is een wereldwijde ontwikkeling", zegt Vader. "En het is geen leuk vooruitzicht, maar maar het gaat wel gebeuren."

Supermarkt

"Sinds oktober werken we ons de pleuris", vervolgt Vader, die met zijn bedrijf producten in- en verkoopt. "Ik beschrijf ons bedrijf als een supermarkt voor de agrariër. We hebben veel voorraad, maar daardoor kunnen we ook regelmatig nieuwe voorraad aanvoeren. En vooral die aanvoer is namelijk best moeizaam. Ik heb nog nooit 'nee' moeten verkopen."

"Dat wil zeggen, we hebben er wel eens de rem op moeten zetten. Ook hier heb je namelijk hamstergedrag. En je wilt voorkomen dat sommige mensen veel inslaan en we daardoor anderen niet kunnen helpen. Soms geven we dan een antwoord dat niet iedereen wil horen."