Met teruggekeerde Fredrik Midtsjø hoopt AZ op betere resultaten

Bij de hervatting van de eredivisie kan AZ weer beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noorse middenvelder liep in de wedstrijd tegen Feyenoord een blessure op en was sindsdien uitgeschakeld. Tegen Vitesse kan hij volgens trainer Pascal Jansen weer spelen.

De 28-jarige middenvelder zal naar verwachting weer terugkeren in de basis, maar de vraag is hoe lang Midtsjø kan spelen. "Hij kan in elk geval geen hele wedstrijd spelen. Het is een voor de hand liggende vraag of het door zijn afwezigheid komt dat we voor de interlandbreak zo vaak hebben verloren, maar daarmee doe je de andere spelers ook weer tekort. Met Midtsjø erbij zouden we zeker sterker zijn geweest, maar Ajax is gewoon een heel sterke tegenstander en de wedstrijd tegen Bodø/Glimt werd een slijtageslag. Tegen Willem II en FC Twente hebben we gewoon niet goed gespeeld.”

Teleurstellende maand

Van de zes wedstrijden zonder Midtsjø won AZ er slechts één. Alleen van NEC werd gewonnen (1-3). Verder verloor AZ van Ajax in de beker (0-2), in de competitie van FC Twente (0-2) en in de Conference League van Bodo/Glimt (2-1). Daarnaast speelde het gelijk tegen Willem II (2-2) en Bodo/Glimt (2-2). Het gemis van Midtsjø was dan ook voelbaar. "Met hem erbij zijn we sterker. Daarbij waren we in als geheel in de genoemde wedstrijden onder ons niveau. Niet goed genoeg om iets af te dwingen", aldus Jansen.

In het restant van de eredivisie speelt AZ nog voor de derde of vierde plek. Te beginnen morgenavond om 20.00 uur tegen Vitesse.