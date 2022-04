Stichting Netwerk zet zich in om jongeren bewust te maken van vluchtelingencrisis en oorlog

Waar waren al die gastgezinnen toen de mensen uit Syrië kwamen? Het is een vraag die jongeren bezighoudt, legt teamcoach Jerrol Lashley van Stichting Netwerk in Hoorn uit. Vanuit de stichting en het Tabor-College, werden vrijdagmiddag op het schoolplein van de middelbare school twee videoclips opgenomen. Om bewustwording over oorlog en vluchtelingen te creëren.

Volgens jongerenwerk-coördinator vinden veel jongeren dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingen uit bijvoorbeeld Jemen of Eritrea. "De jongeren vinden dat veel vluchtelingen niet dezelfde aanpak krijgen. En met onze campagne hopen we dan ook dat we er voor gaan zorgen dat we voor iedere vluchteling solidair en sympathiek moeten zijn."

Twee video's

De eerste video, die over twee weken uitkomt, vertelt een verhaal over een jong meisje die naar Nederland is gevlucht. Ze voelt zich eenzaam, maar komt dankzij haar nieuwe school in contact met de Nederlandse samenleving en cultuur.

"De tweede video gaat meer over de vrijheid van dit land", vervolgt Jerrol. "Er zijn geen coronamaatregelen meer en we ontmoeten elkaar opnieuw. De tweede videoclip gaat meer over het 'One Love'-principe."