Ajax laat 'man van vier miljoen' transfervrij gaan, club nog in gesprek met Stekelenburg

Ook bij Ajax lopen aan het einde van het seizoen een aantal spelers transfervrij de deur uit. Eén van hen is Zakaria Labyad. De creatieve middenvelder heeft een geschatte marktwaarde van vier miljoen euro. Hoewel doelman Maarten Stekelenburg een ontslagbrief heeft gehad, is hij nog wel met Ajax in gesprek over een nieuwe verbintenis.

Zakaria Labyad voor de wedstrijd van Ajax - Pro Shots / Jasper Ruhe

Labyad komt al geruime tijd niet meer voor in de plannen van Erik ten Hag. Vlak na de komst van de trainer maakte Labyad ook in 2018 de overstap van FC Utrecht naar Amsterdam. Voor hem was Ten Hag een belangrijke reden om bij Ajax te tekenen. Vorig seizoen speelde Labyad nog 22 competitieduels voor Ajax. Dit jaar kwam hij niet verder dan slechts 25 minuten in het eerste elftal. Reden genoeg om het aflopende contract van hem niet te verlengen. Noussair Mazraoui Ajax zal deze zomer ook afscheid nemen van Noussair Mazraoui. De rechtsback gaf eerder al te kennen dat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Nadat Mazraoui de matchwinner werd in de gewonnen uitwedstrijd tegen PSV (1-2 winst), liet hij weten dat de kans 'nihil' is dat hij bij Ajax zou blijven. De 24-jarige vleugelverdediger wordt in verband gebracht met FC Barcelona. "Het is niet zo dat ik weg moet, maar de situatie en het feit dat ik transfervrij ben, maken het makkelijker om te vertrekken. Mijn voorkeur is om een avontuur op te gaan zoeken", zei hij eind januari.

Spelers met aflopend contract: Zakaria Labyad (2018 - 2022, 38 competitieduels, 7 goals)

Danilo Pereira da Silva (2017 - 2022,14 competitieduels, 2 goals)

Brian Brobbey (2018 - 2021 & 2022 - 2022, 16 competitieduels, 6 goals)

Noussair Mazraoui (2018 - 2022, 90 competitieduels, 6 goals)

Maarten Stekelenburg (2002 - 2011 & 2020 - 2022, 206 competitieduels, 0 goals)

Andre Onana (2015 - 2022, 146 competieduels, 0 goals)

Przemyslaw Tyton (2022 - 2022, 0 competitieduels, 0 goals)

Hoewel Brian Brobbey zelf graag langer bij Ajax wil blijven, zal de 19-jarige aanvaller na het seizoen gewoon weer terugkeren bij RB Leipzig. Dat meldde Leipzig-directeur Oliver Mintzlaff afgelopen week. In Duitsland heeft Brobbey nog een contract tot medio 2025. Ook Danilo Pereira da Silva zal Ajax verlaten. Na vijf jaar vertrekt de spits die maar mondjesmaat in actie kwam. Keeperscarrousel Ook het contract van de geblesseerde Maarten Stekelenburg is door Ajax opgezegd. Volgens de NOS zijn er nog wel gesprekken gaande over een langer dienstverband in Amsterdam. Andre Onana maakte in januari al bekend te vertrekken uit Amsterdam. De keeper stapt in de zomer transfervrij over naar Internazionale. Doelman Przemyslaw Tyton tekende na het keepersprobleem tot het einde van het seizoen en heeft geen nieuwe aanbieding gehad. Ajax speelt zaterdagmiddag om 16.30 uur tegen FC Groningen. De Amsterdammers gaan aan kop in de eredivisie met twee punten meer dan concurrent PSV.