Naast De Staat ook Snelle en Frank Boeijen gestrikt voor festival Badpop in Waarland

Eerder was al aangekondigd dat de band De Staat, popgroep Son Mieux en trio WIES zouden optreden bij het festival Badpop in Waarland. Vandaag zijn er nog drie grote namen bijgekomen: rapper Snelle, zanger Frank Boeijen en de band Waltzburg. Het festival is op 8 juli, morgen begint de voorverkoop. Vorig jaar was Badpop een van de weinige festivals in Nederland die wél door kon gaan.