Gewonde bij schietpartij in Hoofddorp

Bij een schietpartij aan het Leenderbos in Hoofddorp is aan het eind van de ochtend iemand gewond geraakt. Over de toestand van het slachtoffer en diens identiteit is nog niets bekend.

De politie trof het slachtoffer aan nadat het een melding had binnengekregen over een schietpartij in de straat, ter hoogte van sportvereniging Overbos. Inmiddels is ook ambulancepersoneel aanwezig om zich over het slachtoffer te ontfermen.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Wie informatie over de mogelijke schutter heeft of getuige is geweest, wordt verzocht dat te delen met de politie.