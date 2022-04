Dode bij schietpartij op parkeerplaats in Hoofddorp

Bij een schietpartij aan het Leenderbos in Hoofddorp is aan het eind van de ochtend iemand om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. Over diens identiteit is nog niets bekendgemaakt.

Laurens Bosch

De politie trof het slachtoffer aan nadat er een melding was binnengekomen over een schietpartij in de straat, ter hoogte van sportvereniging Overbos. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer, maar kon niets meer betekenen.

De persoon die gewond raakte bij het schietincident is overleden. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving tussen 11:30 en 12:00 uur wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844. Op het moment dat er meer informatie te delen is, melden wij dat via dit account. https://t.co/iWj4TmYg3s — Politie Noord-Holland - Kennemerland (@POL_KENland) April 1, 2022

NH Nieuws-verslaggever Niels van Steijn is ter plaatse en ziet dat er is geschoten op een parkeerplaats bij voetbalclub Overbos. "Daar zijn ook vaak gymlessen, maar vanwege de sneeuw gingen die vandaag niet door." Schutter(s) Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie zoekt op de grond en vanuit de lucht naar de schutter(s). Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar twee mannen in een Volkswagen Polo of Golf. Een van de mannen is lichtgetint en draagt een pet, de ander is rond de 20 à 30 jaar en draagt een zwarte jas van het merk The North Face.

HAARLEMMERMEER: Hoofddorp, Leenderbos/Liesbos ivm geweld inc zw Polo of Golf icm 2 man licht get, 1 met pet/ man lichte huid 20/30 zw Northface jas. Zelf geen actie

08000011 https://t.co/3bpNw3K4C8 — Burgernet N-Holland (@Burgernet_NH) April 1, 2022

Wie informatie heeft of getuige is geweest, wordt verzocht dat te delen met de politie.

Politieauto’s, ambulances, politieheli, traumaheli……schietpartij hier om de hoek in Wild West Hoofddorp — Mo (@MoniqueH70) April 1, 2022

