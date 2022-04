Noord-Holland groots aanwezig op Floriade Almere: 'Ik wil de tulpenpracht laten zien'

De kas aan de Belkmerweg in Burgerbrug staat vol kisten met tulpen. Alweer, want Jeroen van den Hoek heeft net tienduizenden tulpen geleverd voor het Tulpenfestival in Amsterdam en de volgende lading staat al klaar. "Ons bedrijf is gespecialiseerd in het broeien van tulpen; we bootsen in een koelcel de winter na en in de kas het voorjaar, zodat we de bollen kunnen laten bloeien wanneer het nodig is."

50 jaar

Jeroen is opgegroeid met de Floriade die wisselend wordt gehouden op plaatsen in Nederland. We zijn dit jaar al 50 jaar betrokken bij de tentoonstelling. "Mijn vader stond bij mijn geboorte in 1972 op de Floriade in Amsterdam. Ieder jaar met mijn verjaardag wordt er wel een grap over gemaakt dat hij er niet bij was toen ik werd geboren."

