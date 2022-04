De Peiling: Ik heb stress door de stijgende prijzen

Voor het eerst in decennia heeft het kabinet de accijns op brandstof verlaagd, om de opgelopen brandstofprijzen wat te compenseren. Sinds de oorlog in Oekraïne liggen veel prijzen extreem veel hoger. Veel mensen zijn een stuk meer kwijt aan hun energierekening en de dagelijkse boodschappen. Kan jouw portemonnee die prijsstijgingen nog wel aan of lig je 's nachts wakker omdat het moeilijk wordt om rond te komen?