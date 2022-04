Rechter oordeelt dat sluiting van kinderopvanglocatie Liefjes terecht is

Een bedrijventerrein is inderdaad geen geschikte plek voor een kinderopvang. Mede daarom vindt de rechter dat de gemeente Weesp terecht de vergunning van Liefjes alsnog heeft geweigerd. Direct de deuren dicht doen is er niet bij, want de ouders moeten voldoende tijd krijgen om een nieuwe opvangplek te vinden voor hun kind, aldus de rechtbank Midden-Nederland.

Eigenlijk had kinderopvanglocatie Liefjes nooit een vergunning mogen krijgen op het adres aan de Nijverheidslaan, op een bedrijventerrein. Volgens het bestemmingsplan is daar geen plek voor een kinderopvang. Maar de gemeente ging zelf de fout in door te laat te reageren op de vergunningaanvraag. Doordat de wettelijke termijn verlopen was, moest Weesp de vergunning toch verstrekken.

En zo opende Liefjes in juni 2021 de locatie aan de Nijverheidslaan. Sinds de komst van de kinderopvang heeft de gemeente bezwaren ontvangen en ook een stedenbouwkundig advies gaf aan dat een kinderopvang op deze plek niet wenselijk is.

Zwaar verkeer

Dat was voor het college van burgemeester en wethouders, dat sowieso geen vergunning had willen verlenen, aanleiding om de vergunning nog eens onder de loep te nemen. Meewerken aan een uitzondering is er niet bij. Zo is de verkeerssituatie volgens de gemeente onwenselijk. Er rijdt 'zwaar' verkeer langs en dat is ongeschikt voor een kinderopvang.

De gemeente heeft de kinderopvangorganisatie opgedragen het filiaal te sluiten, nadat de vergunning alsnog geweigerd was. Tevens legde de gemeente Liefjes een dwangsom op. Dat was voor de opvangorganisatie reden om bezwaar aan te tekenen en naar de rechter te stappen met als doel de locatie open te houden.

Handen in het haar

Weesp heeft een groot kinderopvangprobleem. Voor ouders is het al heel lastig om een plek te vinden. Toen eind januari naar buiten kwam dat de gemeente de vergunning ging intrekken, was er boosheid, ongeloof en verbazing, maar zaten de ouders vooral met de handen in het haar. Waar kunnen zij hun zoon of dochter op korte termijn dan onderbrengen gezien het gebrek aan opvangcapaciteit?