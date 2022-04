23 cent per liter goedkoper, maar drukte aan de pomp blijft uit in West-Friesland

Bij Peut Koper, aan de Dorpsstraat in Wervershoof, is het verschil aanzienlijk. Automobilisten zijn vandaag 23 cent per liter benzine goedkoper uit dan een dag ervoor: 2,049. "Dat scheelt gemiddeld zo'n 10 euro per tankbeurt", weet kassière Natascha Steltenpool.

Toch staan de mensen nog niet in de rij om te tanken. "Ik hoorde op de radio dat sommige tankstations extra personeel moesten aannemen vanwege de verwachte drukte. Daar is hier echt geen sprake van. We hebben ook maar één kassa, dus dat schiet sowieso niet op."

Wel was het donderdag opvallend rustig, merkte Steltenpool. "Of mensen tankten voor een tientje. Je zou kunnen zeggen dat het nu wat drukker is dan een gemiddelde vrijdagochtend. Maar storm loopt het zeker niet. Misschien komt dat in het weekend, dan geven we altijd nog 4 cent extra korting per liter."

Suzanne Deen gooit buiten haar auto vol. Van het feit dat de accijnsverlaging per vandaag inging, was ze niet op de hoogte. "Maar vanwege de hoge prijzen ging ik de laatste weken wel steeds op de fiets naar mijn werk. Normaal kost een volle tank mij 56 euro, nu was ik 80 euro kwijt. Daar schrok ik wel van."

Weer zit niet mee

Ook bij TotalEnergies, aan de Dobber in Obdam, loopt het nog niet storm. "Het valt goed mee", constateert Peter Bakker. Volgens hem zit het weer vandaag niet mee. "Mensen hebben geen zin om in de kou en harde wind te gaan tanken. Misschien als het zonnetje even doorkomt. We gaan het zien."