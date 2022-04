Marathon wint Amsterdamse popprijs: "Fuck de tijd, we gaan gewoon lol hebben"

De Amsterdamse band Marathon maakt muziek om te dansen en denken. Met hun mix van opzwepende postpunk en maatschappijkritische teksten wonnen ze de Amsterdamse popprijs in de Melkweg. "De hele zaal ging uit zijn plaat", vertelt bassiste Nina. "Iedereen lijkt te hebben gewacht op dit soort muziek waarbij ze kunnen genieten van het leven en een coronaloze tijd."

Ze spelen al sinds de middelbareschooltijd met elkaar in bandjes, Kay Koopmans en Nina Lijzenga uit Amsterdam. "We zijn begonnen als bandje voor de Kunstbende", vertelt Nina. "Daarna hebben we met verschillende bandjes allerlei soorten muziek gespeeld. Van psychedelische rock tot punk". Postpunk Nu lijken ze hun ideale muziek gevonden te hebben in de ietwat donkere, maar energieke postpunk. Muziek die het vooral in Engeland goed doet met bands als Squid, Idles en Shame. "Maar wij houden ook erg van de classic postpunkbands als The Strokes en de oerpostpunk van Joy Division natuurlijk" zegt Kay. Ze repeteren in een oude meisjesschool in de buurt van het Leidseplein. De zolder doet al sinds de jaren zeventig dienst als oefenruimte, met name voor jazzbands. "Wij zijn er als laatste band bij gekomen en zijn er natuurlijk ontzettend blij mee", zegt Kay. "Welke beginnende band heeft nou zo'n mooie plek in het centrum van de stad."

Marathon in de Melkweg

Afgelopen maand wonnen ze de Amsterdamse Popprijs. "De hele Melkweg ging uit zijn plaat toen wij speelden", vertelt Nina. "Het was gewoon een geweldige avond. Het leek wel of het publiek gewacht had op dit soort muziek waar ze lekker op los kunnen gaan". Het leverde ze een beker op, een opnamesessie in een studio en natuurlijk publiciteit. "De prijs is supervet en levert je naamsbekendheid op en de nodige boekingen voor het komende jaar". Stof tot nadenken Marathon wil met hun nummers het publiek ook laten nadenken over de wereld. "Neem nou de single The Company, die gaat over grote bedrijven die alleen maar denken aan het geld en niet aan de mensen", zegt zanger en tekstschrijver Kay. Hij is ook bezig met een nummer over de oorlog in Oekraïne. "President Zelensky van Oekraïne zei in een toespraak dat ze zouden vechten tot de laatste man. Ik stel me dan voor hoe het zou zijn om die 'Last man standing' te zijn". Bassiste Nina wijst erop dat de nummers niet bedoeld zijn om depressief van te worden. "In tegendeel. Onze nummers gaan over alle problemen van deze tijd, problemen van jongeren ook. Maar we moedigen aan om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar juist lol te maken en los te gaan op muziek. Fuck the tijd, we gaan gewoon lol hebben!"

Fotograaf Barnet Kansil maakte kunst met ongedocumenteerde vrouwen

Culture Club was ook aanwezig bij de opening van ‘Reclaim Your Space meets She, the Jungle’, in de OBA Amsterdam-Oost. Het is een expositie van de fotograaf Barnet Kansil samen met ongedocumenteerde vrouwen uit Amsterdam. In lichtbeelden geven ze een intieme en persoonlijke kijk op hoe de verschillende vrouwen hun omgeving beleven. 'Non-existent' “Ik wilde ze een podium geven om iets van zichzelf te laten zien”, legt Barnet uit. “Deze vrouwen hebben geen verblijfsvergunning en zijn op een bepaalde manier ‘non-existent’. Vaak willen mensen niets met ze te maken hebben.” Als basis voor de kunstwerken dienden verschillende foto's van Barnet. “Meestal waren dat foto’s van ruimtes of water, want dat fotografeer ik veel. De vrouwen konden hierop een eigen laag toevoegen. Samen kwamen we dan tot een nieuw beeld’, legt Kansil uit. Dat lijkt makkelijk, maar niets is minder waar. Voor de ongedocumenteerde vrouwen was het werken aan de kunstwerken een zeer emotionele ervaring. Tranen “Wij zaten met elkaar aan tafel en deelden stuk voor stuk onze ervaringen. Ieder van ons vertelde wat ze was overkomen en wat ze had meegemaakt. Telkens eindigden we steevast in tranen, want het is heel zwaar geweest”, vertelt Darly Alvarez uit Colombia die ook kunstwerk heeft meegemaakt. Darly tekende een net over een foto van de zee. “Dat net representeert voor mij de geborgenheid die ik hier voel van mensen om mij heen”, vertelt ze opgewekt. Dat ze zo positief kan zijn terwijl ze hier slechts illegaal kan verblijven, komt volgens haar door haar positieve natuur. “Je moet begrijpen dat ik uit Colombia kom, wat een gevaarlijk land is en waar je als vrouw heel kwetsbaar bent. En daarom ben ik dankbaar en blij dat ik hier ben”, legt ze uit.

Darly Alvarez uit Colombia die meegewerkt heeft aan de expositie

Dat het leven als ongedocumenteerde in Nederland nog altijd beter is dan in het thuisland blijven, geldt ook voor Juan uit Ghana. In haar kunstwerk staat een grote rode zon centraal. “De zon geeft warmte en maakt je blij. Maar de zon kan ook te heet worden, dat je een parasol nodig hebt om je tegen de zon te beschermen." Zo is voor Juan het leven ook. "Soms is het echt te hard”, vertelt Kansil. Dat Kansil begaan is met het lot van deze vrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen. In het dagelijks leven geeft ze trainingen aan ongedocumenteerden. “Ik leer ze om weerbaarder te worden, om sterker te worden en om via legale wegen toch geld te verdienen, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor aasgieren die verkeerde dingen van ze willen”, vertelt ze gedreven. De expositie Reclaim Your Space meets She, the Jungle is nog tot en met 30 april te bewonderen in de Openbare Bibliotheek op het Javaplein in Amsterdam-Oost.