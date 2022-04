Storm in Onderdijk: Nesbos onder water en verschillende bomen geveld

Wie vandaag of komend weekeinde zijn zinnen had gezet op een frisse voorjaarswandeling door het Nesbos, moet de plannen bijstellen. Een plotselinge storm heeft het recreatiegebied in Onderdijk onder water gezet en ook zijn enkele bomen gesneuveld. "Het moet minstens windkracht 10 zijn geweest."

Het Nesbos staat onder water - NH Nieuws/Michiel Baas

De harde wind heeft het water afgelopen nacht over de dijk geslagen en van het Nesbos een groot zwembad gemaakt. Dat het aardig tekeer is gegaan, is wel duidelijk. Resten riet uit het IJsselmeer liggen meters verder op de kant. Vanochtend probeerde een eenzame trekker van Recreatieschap West-Friesland het water vanuit het Nesbos terug te pompen in het IJsselmeer. Daarnaast hebben ten minste drie bomen het natuurgeweld niet overleefd. Zij liggen rustig te wachten om weggehaald te worden en kijken toe hoe kitesurfers de hard wind juist omarmen.

Bomen overleefden de storm niet NH Nieuws/Michiel Baas

Bomen overleefden de storm niet NH Nieuws/Michiel Baas

Arie Klaver met hond Sientje NH Nieuws/Michiel Baas

Arie Klaver (71) uit Medemblik is iedere dag op de dijk tussen Medemblik en Wervershoof te vinden. Samen met hond Sientje wandelt hij dagelijks heen en weer, een tocht van do'n drie uur. "Je hebt hier iedere dag een ander uitzicht op de dijk. Het water en de lucht is nooit hetzelfde. Dat is het mooie van het IJsselemer, je hebt contact met de natuur." Hij keek vrijdagochtend vroeg vreemd op, toen hij de gesneuvelde bomen en het hoge water zag. "Het komt wel eens vaker voor, dat er water op de dijk slaat. Maar niet zoveel als nu. En het was ook onverwacht. Dit moet zeker windkracht 10 geweest zijn. Anders krijg je dit niet voor elkaar." Hij kijkt naar de trekker met een pomp, die voor een hels karwei staat om het water terug het IJsselmeer in te pompen. "Die is nog wel even bezig", zegt Klaver met een knipoog.

Het water uit het IJsselmeer is over de dijk geslagen - NH Nieuws/Michiel Baas