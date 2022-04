Moeder ontvoerde Insiya richt zich opnieuw tot koningin Máxima: "Ik reken op u"

Nadia Rashid, de moeder van Insiya (8) die ontvoerd is naar India, heeft zich in een brief en een video opnieuw gericht tot koningin Máxima. Aanleiding is een staatsbezoek van de president van India aan Nederland om 75 jaar vriendschap tussen beide landen te vieren. "Ik geloof erin dat Uw steun en Uw inzet Insiya kunnen terugbrengen naar Nederland, naar huis."