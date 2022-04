Kristelle (4) ziet voor het eerst sneeuw vandaag

Het ochtendverkeer rijdt langzaam op de Johan Geradtsweg in Hilversum. En wandelaars zijn blij met waterdichte schoenen vandaag, want het is ploeteren door de blubber. Maar de sneeuw zorgt ook voor een hoop pret.

Kristelle Jordaan (4) is fanatiek sneeuwballen aan het maken. Ze pepert haar vader goed in. "Dit is de eerste keer dat ze sneeuw ziet," vertelt haar vader Louis. "We zijn in juni vanuit Zuid-Afrika naar Nederland gekomen en hebben nog nooi sneeuw meegemaakt." Kristelle gaat binnenkort naar de Taalschool in Hilversum, maar kan vandaag voor dus het eerst kennismaken met een witte wereld. "Heel bijzonder!"

Bekijk hieronder nog wat mooie sneeuwplaatjes uit 't Gooi.