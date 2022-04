Eerste onderhoudsweekend Knooppunt A1/A27 Eemnes gaat door sneeuw niet door

Door onder andere de sneeuwval zijn werkzaamheden als asfalteren niet mogelijk. Volgens Rijkswaterstaat worden de geschrapte werkzaamheden van dit weekend op een later moment opnieuw ingepland. Wanneer precies is nog niet bekend.

Het originele plan van Rijkswaterstaat was om in zeven weekenden groot onderhoud te laten uitvoeren op het hele knooppunt. Zo wordt er 8,3 kilometer aan nieuw asfalt gelegd. Ook zullen 24 voegovergangen van 12 viaducten en 9 kilometer vangrails worden vervangen.

Langere reistijd

In het derde weekend zou de hoofdrijbaan van de A1 ter hoogte van Eemnes afgesloten worden en kan het verkeer over de parallelbaan. Hierdoor zal de reistijd een kwartier langer duren. In de andere weekenden worden delen van het knooppunt volledig afgesloten en kan de reistijd oplopen tot 30 minuten.

In de omgeving zullen borden de verschillende omleidingsroutes aangeven.