Sneeuwschuiven op de Amstelveense markt: "Twee weken terug lag ik nog in het zonnetje"

De eerste bezoekers van de markt in Amstelveen gingen vanochtend glibberend langs de kramen. De sneeuw was volgens een marktkoopman 'een bijzondere gewaarwording': "Toen ik vanochtend door het raam keek dacht ik: 'dat is niet zo lekker'."

"Vorige week had ik nog korte mouwtjes en een korte broek aan, toen was het heerlijk", vertelt een ander. "Maar nu is het kouder en staan we weer in de sneeuw, maar ook dat hoort er bij."

'Sneeuwschuivertjes'

De meeste sneeuw was in de vroege ochtend al verdwenen. Enkele marktkooplui hebben hun pad vrij gemaakt waardoor bezoekers veilig boodschappen kunnen doen. "We hebben netjes de boel hier weg geveegd. Collega's hadden schuivertjes bij zich en de wegen waren goed begaanbaar. Het is goed te doen!", vertelt de eigenaar van een andere kraam.

Toch hebben een aantal marktkooplieden afgezien van de markt. Waar normaal gesproken alle kramen op elkaar aansluiten zijn er vandaag enkele gaten.