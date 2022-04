Sneeuwploeg Schiphol al hele nacht in actie: toch vertragingen en 80 annuleringen

Op Schiphol zorgt het winterse weer voor vertragingen en annuleringen. De sneeuwploeg is al de hele nacht en ochtend in actie geweest om de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden. Het meeste oponthoud komt door het de-icen van de vliegtuigen, het voor vertrek ijsvrij maken van de romp, vleugels en staartvlakken.

Een fotograaf van Schiphol is vannacht naar het platform gegaan om het winterse weer in beeld te brengen:

Er zijn tachtig vluchten geannuleerd. De vertraging is volgens een woordvoerder gemiddeld een uur. Ook het vliegverkeer dat Schiphol nadert moet soms langer wachten om te mogen landen. De toestellen vliegen dan rondjes op vaste wachtplekken boven de Noordzee, Zuid-Holland en Flevoland.

De sneeuwvloot van Schiphol in actie Amsterdam Airport Schiphol

Ook in Haarlemmermeer centimeters dikke laag sneeuw gevallen

