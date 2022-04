Flinke wateroverlast in Waterland, ondergelopen kelders en Hemmeland onbereikbaar

Een groot deel van Waterland staat onder water. Waar in sommige delen van Noord-Holland het wegdek wit is geworden, is het in de regio vooral de harde wind die schade aan heeft gericht. Zo zijn er verschillende kelders in Volendam ondergelopen, halen de vakantiegangers op een camping in Edam natte voeten en staan verschillende wegen blank.

In Volendam zijn een paar kelders ondergelopen. Het water staat op sommige plekken tot 40 centimeter hoog. De voorlichter van de Veiligheidsregio vertelt: "We staan hier op de Slobbeland in Volendam en door de harde Noordoosten wind slaat het water over de dijk heen. Het water loopt door."



In de video is de wateroverlast in Volendam te zien. Tekst gaat door onder de video.