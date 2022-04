Nieuwe locatie Geitenweitje nu al bewoond

Het stuk openbare grond aan de Melkweg en de Jordaan in Laren is overgedragen aan de Stichting het Geitenweitje. De eerste dieren zijn al opgevangen bij de nieuwe locatie.

Annemarie liet er geen gras over groeien en de eerste bewoners zijn al binnen. "Het gaat om twee hangbuikzwijntjes, twee schapen en twaalf kippen", vertelt Annemarie aan NH Nieuws.

Na een oproep van de wethouder aan de buurtbewoners met de vraag wat te doen met dit perceel kwamen de omwonenden met het idee om de zorg over te dragen aan Stichting het Geitenweitje van Annemarie Le Buhan. Dit vond de gemeente een goed idee en begin deze week is de huurovereenkomst getekend.

Het stuk grond was tientallen jaren eigendom van de familie de Ruiter-Zwanikken. Maar door een verhuizing moest de familie het stuk grond afstaan.

De eerste locatie heeft op dit moment ruim veertig dieren. Van twee kleine pony's en Drentse Heideschapen tot een flink aantal eenden- en kippensoorten. "Het zijn veelal dieren die een rugtasje hebben of heel oud zijn." Eén van de bewoners is geit Truus. Ze zou eigenlijk naar de slachterij gaan, omdat er iets mis zou zijn met haar hoeven. "Maar uiteindelijk kwam ze bij ons terecht en heeft ze helemaal geen last meer van haar hoeven."