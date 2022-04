Lid Vennepse voetbalclub geroyeerd om valse beschuldigingen 'lijkend op The Voice'

Dat laat voorzitter Rob de Kleijn in een verklaring op de website van de voetbalvereniging weten.

In zijn verhaal gaat De Kleijn niet specifiek in op de aard van de beschuldigingen. Wel laat hij weten dat de brief behalve bij zijn vereniging ook bij enkele andere verenigingen, sponsoren van de gemeente is bezorgd. Nadat het bestuur de brief had gelezen, is ze in gesprek gegaan met de trainers die in de brief beschuldigd worden.

'Onvoorwaardelijk vertrouwen'

"In dit gesprek is ons eerste vermoeden van zware laster en onheuse aantijgingen bevestigd. Wij hebben dan ook ons onvoorwaardelijke vertrouwen in hen uitgesproken, maar hen wel aangegeven welke formele stappen wij als vereniging dienen te zetten. Daarop hebben we contact opgenomen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNVB. Op advies van de KNVB is er een officiële melding gemaakt bij het ISR (Instituut Sportrechtzaak) en hen verzocht een onafhankelijk onderzoek in te stellen."

Nadat de beschuldigde trainers aangifte hadden gedaan van de onterechte beschuldigingen, kwam dankzij politieonderzoek de aap uit de mouw. Een 'actief kaderlid' bekende de brieven uit rancune te hebben verstuurd. Hoewel dat bij de betrokkenen en de club tot grote opluchting heeft geleid, 'kent deze zaak alleen maar verliezers', benadrukt de club.