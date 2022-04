LIVE NH Sport met FC Volendam - TOP Oss en Telstar - FC Den Bosch

TOP Oss is de nummer vijftien van de ranglijst en heeft in de vierde periode ook nog niet gewonnen. Toch waakt trainer Wim Jonk voor onderschatting. De aftrap is om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar vanuit Volendam.

FC Volendam zag door het puntenverlies in de laatste vier duels FC Emmen op de ranglijst voorbij komen. De koppositie is verspeeld en de Volendammers hebben een achterstand van zes punten met een wedstrijd minder gespeeld. De marge met nummer drie Excelsior is nog twee punten, met een duel minder in de benen. Kortom promotie naar de eredivisie heeft FC Volendam nog volledig in eigen hand.

Voor Telstar zijn de laatste zes wedstrijden voor de statistieken. Al weigert trainer Andries Jonker nu reeds de witte vlag te hijsen. Zijn ploeg heeft vier punten in de vierde periode en staat een straatlengte achter op Almere City met twaalf punten. Toch houdt de Amsterdammer zijn spelers voor dat er in het voetbal wel gekkere dingen zijn gebeurd.

Rein Smit

Eerste vereiste is dat Telstar vanavond zelf FC Den Bosch aan de zegekar bindt. Op de kop af een half jaar geleden wonnen de Velsenaren in De Vliert met 1-0 dankzij een doelpunt in blessuretijd van Rein Smit. Ook bij Telstar - FC Den Bosch rolt de bal om 20.00 uur. Of het weer zo lang spannend blijft, hoor je van verslaggever Erik-Jan Brinkman.

De beloften van Ajax en AZ komen eveneens in actie. Jong AZ speelt in Wijdewormer tegen Roda JC en Jong Ajax wacht de ontmoeting in Breda met NAC. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Stef Swagers.

Extra NH Sport

Omdat drie van de vier Noord-Hollandse ploegen maandag opnieuw in actie komen, is er dan een extra radio-uitzending van NH Sport. We zijn in Eindhoven bij Jong PSV - FC Volendam en in Wijdewormer bij Jong AZ - Roda JC. Ook Jong Ajax speelt. De Amsterdamse talenten ontvangen TOP Oss.

De extra uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur.