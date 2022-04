Ook in Haarlemmermeer centimeters dikke laag sneeuw gevallen

Met het mooie weer van de afgelopen weken nog vers in het geheugen, zou je bijna denken het een 1 april-grap is. Niets is minder waar: ook Haarlemmermeer werd vanochtend wakker onder een flinke laag sneeuw.

1 april 2022: Sneeuw in Haarlemmermeer - @bianca251270/Robèrt Jezewski/Caspar de Groot

Al voor middernacht begon het sneeuwen, en kort na middernacht was de gemeente bedekt onder centimeters sneeuw, zo zag afzwaaiend raadslid John van der Rhee.

Sneeuw! Mooie afscheidsfoto op de laatste raadspleinavond #Hoofddorp in het huidige raadhuis. pic.twitter.com/g3kzx1GeLf — John van der Rhee #weestoptimistisch 🙏🏼💙💛🇺🇦 (@JohnVVD) April 1, 2022

Wie het witte deken met eigen ogen had willen zien, moest er vroeg bij zijn. Omdat de temperatuur inmiddels boven het vriespunt uitkomt, verdwijnt de sneeuw in hoog tempo. Maar of de dooi op tijd is ingezet om de tuin te redden, is nog maar vraag.

De sneeuw zal weinig pret opleveren, zo is de verwachting. Wel was er vanochtend sprake van wat overlast. Vooral verkeer op de A4 kwam door de sneeuw en ongelukken in beide richtingen (naar Den Haag en Amsterdam) in files terecht. Tekst gaat verder.

Het Amsterdamsche Voetbal. De voetbalwedstrijd Hoofddorp-SDZ van gisteravond moest vanwege de sneeuwval worden gestaakt, zo schrijft. De wedstrijd werd eerder verplaatst vanwege een groot aantal coronabesmettingen in de selectie. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend.

Rust bij sv #Hoofddorp - #SDZ 2-0 . Een sneeuwstorm raast over complex de “IJvelden” . pic.twitter.com/pzykfFNWln — Martin grimbergen (@Martingrimberg1) March 31, 2022