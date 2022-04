Amsterdam ontwaakt (z)onder laagje sneeuw

Amsterdam is vanochtend wakker geworden onder een dun laagje sneeuw. Vooral autoruiten en stukken gras zijn hier en daar witgekleurd, maar van een winterwonderland is geen sprake. Vanwege de sneeuwval gaf het KNMI code geel af en reden er de hele nacht strooiwagens.

In de loop van gisteravond vielen de eerste sneeuwvlokken in de stad. Voorspeld werd dat er drie tot vijf centimeter sneeuw kon vallen, maar wie vanochtend naar buiten kijkt, ziet vooral dat de meeste straten alweer ontdaan zijn van de winterse neerslag.

Hoe anders is dat in andere delen van het land. Volgens de AT5-stagiaire, die in alle vroegte vanuit Zwolle moest komen, lag daar wel een dik pak.

Automobilisten moeten vanochtend nog rekening houden met drukte vanwege sneeuwval en gladde wegen. Tot vanochtend 09.00 uur heeft het KNMI code geel afgegeven.

Op de A4 gebeurde rond 07.00 uur bij Sloten een ongeval met drie voertuigen waardoor de weg daar in de richting van Schiphol korte tijd dicht was. Of dat ongeluk door gladheid kwam is niet duidelijk.