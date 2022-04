April doet wat hij wil: ook Amstelland wordt wakker onder laag sneeuw

Er is minder sneeuw gevallen dan de afgelopen dagen werd voorspeld, twitteren de strooiers in Amstelveen. Toch hebben zij de hele nacht paraat gestaan om de wegen in de gemeente begaanbaar te houden.

Inmiddels is de sneeuw ook in Amstelveen gevallen. Even de deur open gedaan…. Brrrrr idd heel erg 🥶.

Dat lijkt tot nog toe gelukt: er zijn nauwelijks tot geen meldingen van ongelukken in de regio. Vanwege het risico op gladheid heeft het KNMI wel code geel afgegeven. Dat wordt naar verwachting rond 9.00 uur opgeheven.

'Compleet winter'

Eerder voorspelde NH-weerman Jan Visser al dat het 'even compleet winter' zou worden. Hoewel het niet uitzonderlijk is, komt sneeuw in april niet heel vaak voor. Extreem was wel het jaar 1979: toen sneeuwde het nog in mei.