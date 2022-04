Provincie test nieuwe techniek: chauffeur straks eerder op de hoogte van ongelukken

De provincie Noord-Holland is bezig met het testen van een techniek voor de verkeersveiligheid. Met dit nieuwe systeem stuurt een weginspecteur bij een pech- of ongeval een waarschuwing naar automobilisten in de buurt.

De provincie test de communicatietechnologie ITS-G5, die ingebouwd is in het voertuig van een weginspecteur. Het idee is dat de weginspecteur in de toekomst bij een pech- of ongeval zijn matrixbord (bijvoorbeeld met een waarschuwingsteken of pijl) aanzet, en er een waarschuwingsbericht rondgestuurd wordt.

Automobilisten in een straal van 300 meter ontvangen dan een signaal op hun dashboard waarin staat dat zij een hulpvoertuig naderen. Op deze manier kunnen automobilisten verder kijken dan hun voorruit en daardoor sneller inspelen op situaties in het verkeer. Dat moet de veiligheid van alle weggebruikers verhogen.

Speciale testauto

Automobilisten merken zelf nog niets van de waarschuwingsberichten, omdat zij de juiste technologie niet aan boord hebben. Bij de proeven van de provincie stuurt de weginspecteur waarschuwingen naar een speciale testauto.

Volgens de provincie wijzen de testen tot nu toe uit dat de techniek werkt. De provincie benadrukt ook dat er afspraken gemaakt moeten worden in heel Europa tussen de overheden en de auto-industrie om het systeem in alle auto's te laten werken.