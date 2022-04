Bollen bloeien volop, Hortus Bulborum na twee corona jaren eindelijk weer open

De bloementuin in Limmen gaat na twee verloren jaren eindelijk weer open voor bezoekers. De feestelijke opening is vandaag en dat is ondanks het koude weer eerder dan gepland. "Ik kan er wel om lachen dat het weer juist dit weekend zo winters is", zegt Max Nuyens van Hortus Bulborum. Doordat het de afgelopen weken wel volop lenteweer was, staan de meeste bloemen al in bloei.