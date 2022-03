Stichting !Woon ziet al 5 jaar dat huurders de klos zijn: "Er zit zoveel financieel geweld achter"

"Ik zeg weleens: we zijn vijf keer harder nodig dan vijf jaar geleden toen we begonnen", aldus directeur Evert Bartlema bij het wooncomplex van Change= in Nieuw-West waar !Woon nu weer huurders helpt in een langlopend conflict over hoge servicekosten.



De stichting was vijf jaar geleden het resultaat van een fusie tussen het Amsterdams Steunpunt Wonen en de huurteams in de wijken van de stad. Als er iemand in die tijd veel voor de camera van AT5 verscheen om weer een nieuw exces op de woningmarkt toe te lichten, dan was het wel consulent ongewenst verhuurgedrag, Gert Jan Bakker: "Er zit zoveel financieel geweld achter, zoveel kapitaal dat de stad is ingestroomd en dat wil allemaal renderen. Het moet geld opleveren en uiteindelijk zijn de huurders of de mensen die een huis willen kopen, de klos."