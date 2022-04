Texel maakt zich klaar voor vluchtelingenopvang op boot: "Willen mensen een veilig thuis bieden"

Vanaf morgen biedt een boot op het Texelse Oudeschild onderdak voor zo'n 220 vluchtelingen. Afgelopen week staken tientallen vrijwilligers in samenwerking met de gemeente de handen uit de mouwen om de nu nog kale boot van alle gemakken te voorzien.

Het was hard werken, maar inmiddels is een groot deel van de kamers voorzien van een bed, stoel en koelkast. Ook zijn gemeenschappelijke ruimtes als een woonkamer en eetzaal klaar.

Ruim een week geleden kwam de boot, zonder enige inrichting, aan in de haven van Oudeschild. En vandaag komt alweer de eerste groep vluchtelingen van zo'n 50 mensen aan op Texel. "Ontzettend uitdagend, maar vooral mooi dat we mensen een veilig thuis gaan bieden", vertelt Miranda Wessels, Adviseur Openbare orde & Veiligheid gemeente Texel.

Quote

De vluchtelingen krijgen niet alleen onderdak, de gemeente Texel regelt ook scholing voor kinderen, verschillende activiteiten en kinderopvang. "We proberen ze eigenlijk zo snel mogelijk in een beetje normaal leven te krijgen, maar dan op een boot", aldus Miranda.

Naast de gemeente Texel helpen ook veel vrijwilligers mee aan het project. "Er zijn veel collega's die helpen, mensen uit Oudeschild en ook van de rest van het eiland", vertelt Wessels. Die hulp is ook hard nodig, want nog niet alles op de boot is af.

Meer dan honderd kamers

Eén vleugel is vanaf vandaag volledig te gebruiken, maar er moet nog een hoop gebeuren op de rest van de boot. Volgende week komt namelijk een nieuwe groep met Oekraïeners, die ook allemaal een plekje krijgen. Die kamers worden komende week gereed gemaakt.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? U kunt zich aanmelden via: www.texelspreekt.nl.