Amsterdam NL V Buren pand Amsterdam-West hopen dat magazijn flitsbezorgers van de baan is

Bewoners van de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West zijn blij dat Flink heeft aangegeven dat er voorlopig geen magazijnpunt voor flitsbezorgers komt. Volgens de buurt is de verkeerssituatie er niet veilig genoeg. Wel hopen ze dat het in de toekomst niet alsnog gebeurt.

De onderste etage van een pand ter hoogte van de Wiltzanghlaan was door het bedrijf gehuurd met de bedoeling om er een 'hub' voor de bezorgers van te maken, bevestigt een woordvoerder van Flink. Het huurcontract zou al getekend zijn voordat duidelijk was dat nieuwe zogenoemde dark stores niet meer toegestaan zijn. Inmiddels is besloten om af te wachten onder welke voorwaarden nieuwe dark stores in de toekomst open mogen.

Quote "Het lijkt erop dat ze het er een beetje doorheen willen drukken, op hoop van zegen dat het goed komt" bewoner Admiraal de Ruijterweg

Wel wordt er, ook deze week nog, flink verbouwd. De buurt was er ondanks het dark store-verbod niet gerust op. "Van de week hoorde ik dat a de eerste koelkasten naar binnen zijn getild", vertelt een buurtbewoner. "Daarmee lijkt het meer dan een opslagplek te zijn. Dus het lijkt erop dat ze het er een beetje doorheen willen drukken, op hoop van zegen dat het goed kunt." Meerdere bezorgbedrijven, waaronder Flink, zijn met de gemeente in gesprek. Volgens de woordvoerder van het bezorgbedrijf zijn dat constructieve gesprekken over 'hoe boodschappen bezorgd kunnen worden met minimale impact op de omgeving'. Hij wil niet zeggen of het bedrijf nog de intentie heeft om een 'hub' in het al gehuurde pand aan de Admiraal de Ruijterweg te beginnen omdat dat afhankelijk zou zijn van het nieuwe beleid van de gemeente.

Het door Flink gehuurde pand

De buurt is met name ongerust over de verkeerssituatie. "Wij hebben hier een winkel en elke zomer zijn hier bijna dagelijks aanrijdingen of bijna-aanrijdingen", vertelt een werknemer van een tattooshop. "Een hoop getoeter. Verkeerstechnisch lijkt het me lastig. Maar als ze iets verder zitten, of op een industriegebiedje, prima. Die winkels moeten er zijn blijkbaar. Dus ik ben er niet op tegen." Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er ook met de bezorgbedrijven gepraat wordt. Wel verwacht hij dat het nog zeker een klein jaar duurt totdat de eerste nieuwe dark stores open mogen.