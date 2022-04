Volendam-trainer Wim Jonk op zijn hoede: "Over TOP Oss wals je niet zomaar heen"

TOP Oss, de huidige nummer vijftien in de competitie, maakte het Volendam eerder dit seizoen knap lastig. De Brabanders stonden in het Osse Kuipje tot in de 83e minuut op voorsprong. Dankzij late treffers van Ibrahim El Kadiri en Damon Mirani hielden de Volendammers een nipte overwinning over: 2-3. TOP Oss speelde eerder in eigen huis gelijk tegen Excelsior (1-1) en verloor met een klein verschil FC Emmen. Volendam is dus gewaarschuuwd. "Over TOP Oss wals je niet zomaar heen."