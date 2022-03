Telstar zoekt nog tien nieuwe spelers voor komend seizoen

Trainer en technisch directeur Andries Jonker is al druk bezig met de selectie voor komend seizoen en vertelde NH Sport meer over de huidige stand van zaken. Het belangrijkste nieuws is dat middenvelder Sven van Doorm heeft aangegeven een stap hogerop te willen maken en dus gaat vertrekken uit Velsen Zuid.

Andries Jonker Van Doorm en Plet - NH Nieuws

"Hij vindt dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging", zegt Jonker over alleskunner Van Doorm. Dat kan ik mij goed voorstellen. Het is een prima speler en heeft een aantal goede jaren gehad." 1 april-deadline Volgens de afgesproken cao in het betaalde voetbal zijn clubs verplicht vóór 1 april een beslissing te nemen wat betreft aflopende contracten van personeel. Dit gebeurt ieder jaar en wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk van de spelers afscheid wordt genomen. "Hier en daar hebben wij al een overeenkomst bereikt. Het is te vroeg om namen te noemen. Wij willen graag eerst de formaliteiten afwikkelen en die tijd was te kort", aldus Jonker.

Spelers waarvan contracten worden opgezegd: - Roscello Vlijter

- Abdel el Ouazanne

- Ronald Koeman jr.

- Glynor Plet

- Stanley Akoy (amateurcontract)

- Gyliano van Velzen

- Randy Wolters

- Redouan Taha

- Anthony Berenstein

- Siebe Vandermeulen

Andries Jonker over de 1 april deadline - NH Nieuws

Seizoen 2022 -2023 Rashaan Fernandes verlaat Telstar deze zomer en verkast naar Go Ahead Eagles en Sven van Doorm heeft dus aangegeven te gaan vertrekken. Jonker is daarom al druk bezig met de selectie voor 2022-2023. "Op dit moment hebben wij 14 spelers voor komend seizoen. Wij streven naar een groep van 24. Wij moeten er dus nog tien spelers bij gaan halen. Dat kan van de spelers zijn waarvan hun contract afloopt of nieuwe spelers", aldus Jonker. De trainer vertelde vandaag ook dat de optie van Jay Kruiver is gelicht. Hij staat tot medio 2024 onder contract.

Andries Jonker over de selectie 2022 - 2023 - NH Nieuws

Spelers met doorlopend contract: - Trevor Doornbusch

- Anwar Bensabouh

- Ozgur Aktas

- Jip Molenaar

- Roman Tugarinov

- Delvechio Blackson

- Yaël Liesdek

- Yassine Zakir

- Jay Kruiver

- Niels van Wetten

- Cas Dijkstra

- Tom Overtoom

- Ozan Kökcü

- Rein Smit