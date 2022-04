Natuur merkt weinig van sneeuw in april: "Veerkrachtig genoeg om dit te doorstaan"

Voor ons is de sneeuw misschien even schrikken, maar voor de natuur valt het mee. Planten en dieren weten goed hoe ze moeten reageren op de plotselinge weersverandering. Volgens boswachter Luc Hoogenstein zit het in hun systeem. Hij laat ons verschillende reacties van de natuur zien hoe het met de kou omgaat.

Luc Hoogenstein legt uit hoe de natuur zich aanpast aan de kou - NH Nieuws

"Dit zijn echt ideale verstopplekken voor spinnen, insecten en andere kleine beestjes om de kou te overleven", vertelt boswachter Hoogenstein wijzend naar de barsten in een wilg. "Hier kunnen ze in wegkruipen en zijn ze veilig voor de kou. Als het warm wordt, komen ze weer tevoorschijn." Antivries Volgens de bioloog kan de natuur goed tegen het koude weer, ook al is het al lenteweer geweest. "Er zijn bijvoorbeeld insecten met een soort antivries in hun lijf." Een voorbeeld is de bruine winterjuffer. "Dat is een soort libel die pas wakker wordt als het buiten 12 graden is. Tot die tijd gaat hij dicht tegen een rietstengel aanzitten en wacht hij tot de temperatuur oploopt."

Quote "Planten weten dat er weinig insecten vliegen als het koud is" luc hoogenstein, boswachter ecologie

Niet alle dieren kunnen de kou even goed hebben. De steekmug heeft er meer moeite mee, zo vertelt Hoogenstein. "Maar we moeten daar niet te blij om zijn. Ze zijn namelijk een grote voedselbron voor veel andere dieren." Ook kleine vogels kunnen het zwaar krijgen als de kou langer dan een week aanhoudt. "Bijvoorbeeld het goudhaantje of de winterkoning. Als die niet genoeg voedsel vinden, kunnen ze hun lijf niet op temperatuur houden." Twee jaar geleden was er een periode dat de kou langer aanhield. "Toen ging de helft van de ijsvogels dood, omdat de meren bevroren en ze geen vis meer konden vangen." Toch is de natuur ook voorbereid op plotselinge overstefte van een soort zoals de ijsvogel. "Ze krijgen drie keer per jaar vijf jongen. Dus als die allemaal groot worden, is de populatie weer hetzelfde als ervoor." Planten in pauzestand Planten komen door de kou in een pauzestand. "Ze stoppen met groeien en de knoppen blijven dicht." Hoogenstein hurkt voor een paar paardebloemen. "Kijk, hier kun je het mooi zien: ze zitten dicht. De planten weten namelijk dat er weinig insecten vliegen als het koud is. Dan heeft het geen zin om het voortplantingsorgaan, het bloemetje, open te zetten." Al met al hoeven we ons geen zorgen te maken om de natuur deze dagen. "De natuur is veerkrachtig genoeg om zo'n periode van kou te doorstaan."