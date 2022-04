Kijkje bij de verbouwing in de Universiteitsbibliotheek: "Alle bouwmaterialen komen via de gracht"

Een verbouwing van een universiteitscomplex is al ingewikkeld op zichzelf, en al helemáál als die plaatsvindt in een rijksmonument in de oude Amsterdamse binnenstad. Nauwe straatjes, gammele kades, een gemeente die meekijkt, buren die niet in de bouwherrie willen zitten - overal wordt rekening mee gehouden bij de herinrichting van de UB.

Het is inderdaad een behoorlijke puzzel, vertelt Marloes van Wagtendonk. Als beleidsmedewerker bij de UB van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is ze nauw betrokken bij de toekomstige inrichting van het complex. "Neem alleen al de bouwmaterialen. Die worden eerst naar een centraal punt in Noord gereden, en vertrekken dan in delen richting het Binnengasthuisterrein." Het laatste deel moet over de grachten van de oude binnenstad. Het is de enige mogelijke aanvoerroute. "Even een paar vrachtwagens laten laden en lossen kan hier gewoon niet."