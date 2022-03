Evenementenbranche schreeuwt om personeel, 'anders lange rijen voor bier'

De evenementenbranche kampt met een groot personeelstekort. Veel personeelsleden werken sinds corona in andere sectoren en de vacatures die daardoor zijn ontstaan, zijn nog lang niet allemaal ingevuld. "We moeten mensen echt opnieuw enthousiasmeren voor de branche."

Opnieuw heeft de branche personeelstekorten, want ook vorig jaar waren er te weinig medewerkers. Rosanne Janmaat van festivalorganisatie ID&T verklaart het probleem door de twee jaar durende sluiting van de branche. "Je ziet dat de mensen die voor ons werkten op andere plekken terecht zijn gekomen. We moeten echt ons best doen om ze weer te enthousiasmeren."

Lange rijen voor bier

Voor het eerst in de geschiedenis start ID&T daarom zelf een campagne. Normaal wordt het personeel van buitenaf voor ze geregeld, maar nu zet het bedrijf alle zeilen bij om zelf mensen te vinden. Janmaat benadrukt dat mogelijke werknemers moeten beseffen dat het festivalseizoen weer doorgaat. "Mensen moeten echt weten dat we weer 'aan' zijn."

Binnen de gehele branche staan vacatures open: van barmedewerkers tot medisch personeel. "We zoeken mensen in de breedste zin van het woord", verklaart Janmaat.

Op het moment dat de personeelstekorten aanblijven, kan het zijn dat de festvalervaring anders wordt dan voorheen, volgens Janmaat. "Denk aan langere wachttijden voor je biertje. En dat is natuurlijk heel vervelend als net je favoriete artiest begint."

Na twee jaar open

"Het laatste wat we willen is dat je na twee jaar open mag en het festival niet tot stand komt zoals gepland", verzucht Janmaat. "Nog niet alle plekken zijn gevuld, dus we moeten er nog hard aan trekken."

In het ergste geval worden de festivals kleinschaliger. Maar aan dat senario wil Janmaat nog niet denken. "Het gaat ons lukken om de festivals normaal door te laten gaan", besluit ze.