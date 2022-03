Telstar speelt nog om des keizers baard, Andries Jonker denkt daar anders over

Met nog zes wedstrijden te gaan valt er nog weinig eer te behalen voor Telstar in de eerste divisie. Je kan stellen dat het seizoen van Telstar over is, maar Jonker denkt daar anders over. "Je denkt toch niet dat wij met deze kwaliteit ,die er in principe is, bij de onderste vier willen eindigen? Dat is onze eer te na", aldus de trainer.

Telstar staat zeventiende in de eerste divisie. In de vierde periode staat de ploeg op een negende plek met vier punten uit vier wedstrijden. Op de eerste plek staat Almere City in de race om de vierde periodetitel met twaalf punten uit vier wedstrijden. Vierde periode Morgen speelt Telstar thuis tegen FC Den Bosch. "Dit zijn de belangrijkste wedstrijden voor de club en de spelers. Als je wat wil, dan worden nu de prijzen verdeeld. Wij hebben onszelf in een lastige positie gemanoeuvreerd in de vierde periode, maar er zijn wel gekkere dingen gebeurd in het voetbal. De doelstelling is ook om niet in de onderste regionen te eindigen", vervolgt Jonker, die beseft dat zijn ploeg dan een aantal plekken moet stijgen. Tekst loopt door onder video.

Ziekenboeg Yassine Zakir heeft afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-1 verlies) een enkelblessure opgelopen. De rechtsback liep vandaag op krukken rond in het stadion en liet weten dat morgen duidelijk zal worden wat de ernst van de blessure is. Ook Rein Smit is er tegen FC Den Bosch vanwege een blessure niet bij. Keeper Ronald Koeman had deze week een aangepast trainingsschema, maar Andries Jonker verwacht dat hij wel van de partij is. Roman Tugarinov stond vandaag niet op het trainingsveld. Niels van Wetten is op de weg terug van een zware blessure en de verwachting is dat de wedstrijd tegen FC Den Bosch te vroeg komt. Yaël Liesdek en Anthony Berenstein zijn al langer uit de roulatie en komen dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie. Het duel tussen Telstar en FC Den Bosch is live te volgen op NH Radio.