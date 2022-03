Personeelstekort kinderopvang schrikbarend hoog: "Dit is voor niemand leuk"

Het is een landelijk probleem: het personeelstekort in de kinderopvang is schrikbarend groot. Ook in 't Gooi is de rek er helemaal uit. Locatiemanager Dayenne van Os: "We moeten steeds vaker groepen sluiten voor een dag. Ik werk al 28 jaar in de kinderopvang, maar dit heb ik nooit eerder meegemaakt."

Vaak begint het appen al om 07.00 uur 's ochtends: "Ik zoek een invaller, heb jij nog iemand?" Dayenne van Os is locatiemanager bij Bink Kinderopvang. Bijna dag en nacht én in het weekend is ze bezig om de puzzel rond te krijgen. "Mijn man wordt er wel eens moedeloos van," lacht ze. "Ik kijk continu naar de roosters. Het is een kaartenhuis en het wordt steeds erger."

Personeelstekort in kinderopvang schrikbarend groot - NH Nieuws

"Zelf spring ik ook vaak bij, maar dat betekent wel dat er ander werk blijft liggen," vertelt Dayenne. Invallers, uitzendkrachten, personeel van het hoofdkantoor: alles wordt uit de kast getrokken om de opvang open te houden. "Het probleem wordt steeds nijpender, want het komt regelmatig voor dat er gewoonweg géén personeel te vinden is," aldus Dayenne. Laatste redmiddel Het laatste redmiddel: een groep kinderen wordt naar huis gestuurd voor een dag. "Ja, dat is verschrikkelijk," zegt Dayenne. "We hebben één keer gehad dat we op zondagavond moesten bellen dat de opvang op maandag dicht is. Dat is voor niemand leuk." Daar kan Lisa van Blokland over meepraten. "In coronatijd zit je als ouder al in een spagaat met werk, thuis en opvang. En als je dan gebeld wordt dat de crèche dicht is, dan zit je wel even tot hier," vertelt Lisa van Blokland. Ze brengt haar zoontje Guus naar kinderdagverblijf de Notenbalk. "Uiteraaard heb ik begrip voor de situatie, maar het is voor ouders natuurlijk erg lastig."

Quote Het is een prachtig vak, dat veel meer eer verdient!" Dayenne van os

Ook op het hoofdkantoor van Bink Kinderopvang zien ze dat het probleem steeds groter wordt. "We hebben 850 medewerkers en nu zo'n 70 vacatures open staan. Elke dag zijn er 50 diensten die moeilijk te vullen zijn," vertelt Monique Wittebol. Behalve bestuurder van Bink Kinderopvang is zij ook actief bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. "We zitten regelmatig met de minister om tafel en pleiten voor minder wet- en regelgeving in de kinderopvang." Invloed corona Het personeelstekort is een structureel probleem, maar corona vergroot de druk. "Mensen werken langer en vaker, vallen voor elkaar in, managers werken mee op de groep," vertelt Monique. "We sluiten momenteel wekelijks 10 groepen voor een dag, van de 250 groepen. Dat hebben we nooit eerder meegemaakt," aldus Monique. In de video hieronder vertelt Monique Wittebol wat de oorzaak is van het personeelstekort.

Monique Wittebol zit regelmatig met de minister om tafel - NH Nieuws

Dayenne hoopt dat er snel een oplossing komt. "Dit probleem moeten we naar buiten brengen, we hebben dit veel te lang binnenshuis proberen op te lossen." Ze hoopt dat er op de korte termijn meer personeel bijkomt. "Werken in de kinderopvang is fantastisch! Wat is er nou mooier dan een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van een kind? Het is een prachtig vak, dat veel meer eer verdient!"