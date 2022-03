Mirgrantenvrouwen volgen extra lessen Nederlands: "Mijn doel is geneeskunde studeren"

Mirgrantenvrouwen met een diploma op zak, behaald in het thuisland, kunnen in Nederland niet altijd verder met hun vakgebied. Het diploma wordt in Nederland niet altijd erkend en dus moeten ze weer aan de studie. Afgelopen jaar volgden verschillende migrantenvrouwen extra lessen Nederlands. Ook kregen ze les van een loopbaancoach.

Dit alles onder de noemer 'Migrantenvrouwen leren door', een traject van Juniusfonds. Verslaggever Sander Huisman was bij de diploma-uitreiking. Vinthuja uit Sri Lanka heeft psychologie gestudeerd, maar kan in Nederland haar diploma niet omwisselen. Om toch een vervolgopleiding te kunnen doen in Nederland, ging ze eind vorig jaar van start bij ‘Migrantenvrouwen Leren Door’. Een intensieve manier om haar Nederlands bij te spijkeren. Inmiddels volgt ze een opleiding tot gastouder, waar ze het theoriedeel al succesvol heeft afgerond. Geneeskunde studeren Munira deed haar basisschool in Somalië en haar middelbare school in Kenia. Haar doel is om in Nederland geneeskunde te gaan studeren. Naast de lessen Nederlands via het Juniusfonds volgt ze nu een MBO-opleiding. Ze hoopt binnenkort aan te sluiten bij een taalschakeljaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze spijkert daar haar taal bij, en komt op niveau bij bepaalde vakken. Artikel gaat verder onder de foto:

Munira krijgt haar diploma uitgereikt van Mirgrantenvrouwen Leren Door - Sander Huisman / WEEFF

Lessen dankzij erfenis Juniusfonds is dit traject gestart nadat ze een gift hadden gekregen uit een erfenis. In het testament van de vrouw stond de wens dat het geld naar het Kerkenarmenfonds ging. Het Kerkenarmenfonds heet tegenwoordig Juniusfonds. Nog specifieker was haar wens: het geld moest bijdragen aan onderwijs voor vrouwen. Door de ruime gift kon Juniusfonds zelfs starten met een tweede groep vrouwen. Eerder deze maand is besloten nog een derde groep te laten beginnen. Omdat dit niet meer gefinancierd wordt uit de erfenis, mogen er in de derde groep ook mensen van een ander geslacht aansluiten. Het fonds gebruikt daarvoor de middelen van andere donateurs, waarmee ze de binnengekomen giften verdubbeld. Bekijk hier alle afleveringen van de serie 'Sander Op Pad in West-Friesland'.