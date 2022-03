Sassluis Enkhuizen ondanks tegenslagen op tijd open voor vaarseizoen

De Sassluis in Enkhuizen gaat vanaf morgen weer open voor de scheepvaart. De monumentale keersluis is flink onder handen genomen, en de renovatie stuitte onderweg op flinke hobbels. Maar met man en macht is er gewerkt om de sluis precies op de start van het vaarseizoen gebruiksklaar te krijgen.

De sluis is geopend voor het vaarseizoen - Maarten Edelenbosch / NH Nieuws

Eerst liep de inspectie in 2020 al enige vertraging op, door vooral lekkage in het riool. En ook vorig jaar zat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) even met de handen in het haar toen bleek dat een sluisvloer door waterddruk omhoog kwam. Maar na hard werken, is het dan toch echt gelukt. En dit betekent dat de sluis vanaf morgen weer volop gebruikt kan worden. Zo is Enkhuizen voor de komende honderd jaar weer beschermd tegen het hoge water op het IJsselmeer. Want afgelopen maand zijn er vier extra deuren geplaatst die bij hoogwater gesloten kunnen worden. "Dit zorgt voor extra betrouwbaarheid en veiligheid. De sluis is gelijktijdig met de versterkingswerkzaamheden gerestaureerd. Zo is het voegwerk, metselwerk en natuursteen opgeknapt en teruggebracht in oorspronkelijke staat", legt woordvoerder Carmen van der Kort de laatste uitbreiding uit.

Hoogheemraad Rob Veenman kijkt tevreden naar het eindresultaat - Hoogheemraadschap

Ook Hoogheemraadschaps-bestuurder Rob Veenman is trots op het resultaat. "We hebben hard gewerkt om Enkhuizen en het achterland voor de komende jaren waterveilig te houden. We hebben de sluis versterkt met een passende oplossing die de monumentale waarde eer aan doet." Het werk is nog niet helemaal afgerond, schrijft het Hoogheemraadschap. De bouwplaats moet nog worden opgeruimd, maar ook moeten er nog een aantal elektrische aansluitingen geplaatst worden. Dit zal binnen twee weken klaar zijn.

