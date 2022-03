Zorgen over toekomst Hotel De Rustende Jager en de Beurs: "Veel handjes tekort"

Marcel de Jong, eigenaar van twee hotels in Haarlemmermeer, maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van zijn familiebedrijf. Tijdens de coronacrisis heeft een groot deel van zijn personeel ander werk gevonden, waardoor de hotels niet meer alles kunnen bieden. Zo is het bedrijf gedwongen sommige evenementen en catering af te zeggen.

Niels van Steijn / NH Nieuws

"Door de coronaperikelen hebben best veel mensen ons bedrijf verlaten", zo vertelt Marcel de Jong. Hij is al 14 jaar één van de drie eigenaren van hotel De Rustende Jager in Nieuw-Vennep en Hotel De Beurs in Hoofddorp, 'maar die zijn al binnen de familie sinds 1941'.

De leegloop is volgens hem een gevolg van de coronacrisis. Hij legt uit dat veel mensen een andere uitdaging zijn gaan zoeken: "We hebben ze hier en daar ook wel een zetje gegeven. We hadden een lange tijd geen handjes nodig." Het personeelstekort raakt verschillende branches, die op hun eigen manier een oplossing zoeken om extra personeel te werven. Zo is er zaterdag een banenmarkt op Schiphol om personeel naar de luchthaven te lokken en biedt een strandpaviljoen in Egmond aan Zee een gratis diner voor kandidaten. Opnieuw een dieptepunt De Jong omschrijft het personeelstekort als 'een tweede ramp na de coronacrisis'. Het probleem is zelfs zo groot dat hij heeft besloten vanaf Pasen tot aan de zomer heel veel activiteiten te annuleren: "Denk dan aan evenementen op locatie, catering. Maar ook voor de verhuur van de zalen en het restaurant dat de komende twee weken gesloten is omdat we een tekort aan handjes hebben." De hotels kampen met een tekort van zeven fulltimers. Er zijn mensen nodig in de bediening, in de keuken, achter de receptie en in de 'housekeeping'. De organisatie heeft al verschillende vacatures online geplaatst, zelfs in combinatie met een huurwoning.

De hotelier geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst. Zo moet het bedrijf voldoende omzet draaien om rendabel te blijven. Maar het werk dat nu wordt afgestoten zorgt voor een enorme druk op de begroting. "Als het zo blijft kom ik tekort om fatsoenlijk te blijven bestaan", aldus De Jong. Vluchtelingen Met een schuin oog kijkt hij naar de komst van honderden vluchtelingen in Haarlemmermeer en geeft aan er open voor te staan als zij werk zoeken. "We hebben wel een aantal voorwaarden, maar in de housekeeping zouden we er bijvoorbeeld wel uit kunnen komen."