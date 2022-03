Verkeerssituatie Prins Hendrikkade verwart fietsers: "Opeens word je de weg opgestuurd"

De verkeerssituatie bij een fietspad aan de Prins Hendrikkade verbaast fietsers aan de lopende band. Het fietspad houdt namelijk plots op en gaat over in een weg die alleen bedoeld is voor auto's.

De ene na de andere fietser kijkt verbaasd om zich heen wanneer het einde van het fietspad is bereikt. "Dit slaat helemaal nergens op", aldus een fietser aan de rand van de weg. "Het is echt totaal onduidelijk. Ik word er niet boos van, maar diegene die dit heeft bedacht, heeft z'n werk niet goed gedaan."

Onvoldoende duidelijk

De verwarrende situatie is bij de gemeente bekend, zo laat een woordvoerder in een reactie weten. "Het fietspad was met een hek afgesloten maar dat is door iemand weggehaald", aldus een woordvoerder van stadsdeel Centrum. "Er wordt deze week nog een nieuw hek geplaatst. Fietsers kunnen nu bij de IJ-tunnel oversteken naar de huizenkant. Dit staat aangegeven, maar is waarschijnlijk onvoldoende duidelijk. Aan de overkant gaat vervolgens een twee-richtingen fietspad verder naar CS."