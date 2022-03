De Peiling: ik heb mijn droombaan

Bedrijven in Noord-Holland staan te springen om personeel. En dat betekent ook dat jij misschien wel kan solliciteren naar jouw droombaan. Zo zijn bijvoorbeeld veel restaurants nu op zoek naar chef-koks en in de evenementenbranche doen ze er alles aan om nieuwe en creatieve collega's binnen te halen.

In het vierde kwartaal van 2021 steeg het aantal banen naar 11.150 duizend meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, en daalde het aantal werklozen met 29.000. Vooral in de bedrijfstakken handel, vervoer en horeca nam het aantal banen toe. Maar ook in de zorg, zakelijke dienstverlening en onderwijs staan ze te springen om personeel.

Droombaan

Dit is dus het uitgelezen moment om te solliciteren naar jouw droombaan! In de Peiling willen wij vandaag weten of jij je droombaan al hebt? En wat wilde als kind graag worden? Misschien wel dierenarts, profvoetballer, of straaljagerpiloot? Of heb je misschien op latere leeftijd het roer omgegooid en ben je je droom alsnog achterna gegaan?