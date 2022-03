Baudet niet vervolgd voor vergelijking ongevaccineerden en Joden

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Thierry Baudet niet vervolgen vanwege een tweet waarin hij ongevaccineerden vergeleek met Joden. Federatief Joods Nederland deed aangifte wegens belediging en haatzaaien, maar volgens het OM is de uitspraak niet strafbaar.

Op 14 november 2021 twitterde Baudet dat de situatie ten gevolge van de coronamaatregelen vergelijkbaar is met de jaren ’30 en ’40. Ook schreef hij dat ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden’ zijn. ‘Wegkijkende uitsluiters’ zouden ‘de nieuwe nazi’s en NSB-ers’ zijn.

Volgens het OM is het doel van de vergelijking om aandacht te vragen voor de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. "De tweet is niet gericht op het bagatelliseren van de Holocaust, maar op het uitvergroten van het ongemak van de coronamaatregelen. Dit kan volgens het OM niet gekwalificeerd worden als een verregaande vorm van Holocaustbagatellisering die haat of geweld dreigt aan te wakkeren."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Centraal Joods Overleg en vier oorlogsoverlevenden spanden afgelopen december al een kort geding aan vanwege dezelfde tweets. Toen oordeelde de voorzieningenrechter dat Baudet de tweets moest verwijderen, omdat hiermee onterecht het onrecht en leed dat door de Holocaust is veroorzaakt bij implicatie wordt gebagatelliseerd.

Toch is er volgens het OM geen sprake van een strafbaar feit, omdat het civiele recht een ander juridisch kader dan het strafrecht behelst.